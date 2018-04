Sortland

Brannvesenet rykker tidligere i formiddag ut til Sørdalstunellen. Årsaken var at det kom et varsel i brannvesenets automatiske system at en håndslukker har blitt fjernet fra et skap.

Da brannvesenet kom frem til stedet, fant de alt i skjønneste orden. Det omtalte slukkingsapparatet var også på plass i skapet. Det viste seg altså dermed å dreie seg om en feilvarsling i systemet.