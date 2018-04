– Heder og anerkjennelse av innsatsen dere gjorde

Sterke inntrykk fra Libanon for Knut-Erik Reinsnes

I dag får over 2.300 norske FN-veteraner Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. En av dem er Knut-Erik Reinsnes fra Risøyhamn. – Jeg er overbevist om at vi reddet mange menneskeliv i Libanon. Det er derfor på høy tid at denne anerkjennelsen kommer, sier han.