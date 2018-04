Fem fiskefartøy tatt for utkasting av fisk

Sortland

Kystvakten har gjennom overvåkning og kontroll de siste ukene avdekket flere tilfeller av ulovlig utkast fra garn og linebåter i fiske utenfor Lofoten og Vesterålen.

Fiskerioffiser Nils-Olaf Larsen opplyser at det hittil i år under vintersesongen er fem fartøyer av de kontrollerte, der man har dokumentert at det pågår ulovligheter. Disse fem er fra Vesterålen, Lofoten og Bodø.

Fem fartøy

– Vi hadde et tilfelle for to år siden som var helt likt, det som skjer er at de står og plukker fisk ut av garnene også blir noe av fisken kastet over bord, sier Larsen.

Utkastingen ble avdekket under ressurskontroll og det er systematisk utkast fra garn og linebåter i torskefisket avdekket av Kystvakten.

– Det ser ut til at det i hovedsak er torsk som blir kastet over bord, og atferden synes i stor grad å være rutinepreget.

Har dokumentasjon

Kystvakten mottar jevnlig informasjon om at dette er en aktivitet som til tider er utbredt i dette fisket. God tilgang på fisk og fiskefartøyer som setter mye bruk i havet, kan medføre lengre ståtid for garn og liner, som igjen medfører økt sannsynlighet for å få fisk med uønsket kvalitet i fangstene.

– Vi har dokumentasjon i form av filming som er gjort under flyovervåkning av fiskeriene og denne dokumentasjonen er sendt over til politiet. Politiet i Nordland har mottatt anmeldelse fra oss i disse sakene, sier Larsen.

Den reaksjonen de kan forvente seg er bøter, opplyser Erling Øksevåg men legger til at dette er opp til politimyndigheten å avgjøre.

– Mer flytid er ønskelig

– Året i år har vært rekordpreget, med en utrolig aktivitet i fiskeriene utenfor Lofoten og Vesterålen. Siden det har vært er redkordår med så stor aktivitet har vi prioritert å kontrollere også kystfartøyene, og det er gjort med flyovervåkning, sier Nils-Olaf Larsen.

Kystvakta bruker et fly med kallesignal LN-KYV og denne ressursen samarbeider de med Kystverket og NOFO om. I tillegg til å gjøre ressurskontroll ser flyet etter oljeutslipp Kystvakten vil fortsatt prioritere flyovervåkning av fiskeriene.

– Vi skulle gjerne hatt mer flytid, for det er effektivt og siden vi deler denne ressursen med andre har vi den ikke alltid tilgjengelig når vi ønsker det, sier han.

Mindre aktivitet etter påske

Nå etter påske er aktiviteten i fiskeriene blitt mindre.

– Vi har færre kystvaktfartøy å benytte til å gjøre kontroller, og med et fiske som er spredt over et stort geografisk område er det en veldig bra ressurs for oss å ha dette flyet, sier Svein-Olav Larsen.

Flyet har en avansert kamerapakke, og kan filme fra flere tusen meters høyde.

– Næringen oppfordres til å utvise nødvendig ansvarlighet i fisket, og umiddelbart iverksette tiltak slik at norsk lov blir overholdt, er oppfordringa fra Kystvakta.

– Nå skal det samtidig sies, at med et rekordstort fiske så er det bare fem som er tatt av de kontrollerte, blant resten av fiskefartøyene i kystflåten har alt vært greit. Vi vil fortsette å prioritere å være til stede, sier Larsen.