Håper på aktivitet og rekruttering i rideklubben

Sortland

Mange nysgjerrige og hesteglade hadde tatt turen til stallen på Kleiva landbruksskole søndag ettermiddag. Langøya rideklubb holdt da den første av i alt seks klubbdager utover våren. De frammøtte lærte blant annet stell av hest, fikk ri og lærte mer om klubben.

– Gøy å ri

Linnea Halvorsen, Kai Arne Halvorsen og Annbjørg Mæland var blant dem som hadde tatt turen til Kleiva søndag. Linnea fikk være med på å stelle hest, og var ikke i tvil om hva som er morsomst:

– Jeg liker å ri! Og så liker jeg å se på hester, sier hun.

Faren Kai Arne syns rideklubbdagen er et godt tilbud.

– Det er fint at de hadde åpent her, og at vi får kommet og sett. Den første søndagen er det jo også gratis, sier han.

Det var Linneas bestemor som visste om rideklubben, og at de hadde åpen dag. Et av målene med rideklubbdagene er å gjøre seg mer synlig:

– Klubben har ligget delvis brakk i noen år. Det har vært folk som har deltatt på stevner under navnet, men vært lite aktivitet, forteller nestleder Kristine Gullhaugen i rideklubben.

– Vi har over lengre tid sett et behov. Det er ikke så mye organiert ridning i Sortland, eller regionen - vi vil ha et større miljø, og ønsker også rekruttering til klubben, sier hun.

– Sosialt og lærerikt

Gullhaugen understreket at klubbdagene og klubben er åpen for folk i alle aldre, både voksne og barn. Det var likevel flest barn som var nysgjerrige på hest, som hadde tatt turen.

Men også foreldrene så ut til å kose seg.

– Jeg liker selv godt dyr, spesielt hest. Jeg vil at barna skal lære om dyr. Så får du samtidig vært sosial, sier Leila Hellali, som var på klubbdagene med datteren Rosha Rahmani Zadeh.

Zadeh fikk blant annet prøve å ri - hun har ridd før, men syns likevel det var spennende å få ridd på hesten Maja.

Det var rundt 14-15 interesserte på klubbdagen, men ifølge Gullhaugen er det ikke noe krav å ha vært med i dag for å kunne delta på neste klubbdag.

Utstyr og samhold

Amalie Olsen Lunde har sin egen private hest, Ella, stående i stallen på Kleiva. Hun er også med i rideklubben.

– Jeg har vært med i denne klubben i to år, men tidligere har jeg vært med i en annen ridelubb, før jeg flytta nordover. Det er et godt miljø og fint samhold, det er bedre å være med i klubb enn å bare ri alene, syns hun.

– Du får også avslag på ting, eller førsterett, om du skal kjøpe utstyr. I tillegg kan man samarbeide om for eksempel henger hvis man skal frakte hester, sier hun.

Også hun håper på et større ridemiljø i området.

– Vi har håpa på å få til et stort miljø, egen ridehall og så videre. Men det er også litt avhengig av hva for eksempel Kleiva vil, sier Lunde.