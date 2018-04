Tok opp Kystvakta-helikoptre med forsvarsministeren

Sortland

En fordel med å være lokalpolitiker for et regjeringsparti, er at man har jevnlige muligheter for å kunne fronte sine saker hos regjerende statsråd.

Den muligheten benytta Sortland Høyres Beate Bø Nilsen og Roar Wessel-Olsen under Høyres landsmøte. Der hadde de et møte med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, hvor de tok opp Kystvaktas helikoptersituasjon.

Fakta om NH90 Da de nye helikoptrene ble bestilt i 2001 skulle de 14 bestilte NH90 fordeles med åtte til Kystvakten og seks til fregattene. Ti år etter at helikoptrene skulle ha vært levert har Norge kun ett som er i delvis operasjon hos Kystvakten. Til sammen seks helikoptre er levert, men de fem andre er på vei tilbake til den italienske fabrikken for oppgradering bare sju år etter at det første landet på Bardufoss i Troms i desember 2011.

– Jeg tror det kommer en løsing, han var opptatt av det. Det er viktig for oss å holde fokuset på saken oppe, spesielt når vi har kystvaktbasen i vår kommune, sier Wessel-Olsen.

Kystvakta har per nå kun ett fungerende NH90-helikopter. De advarer selv mot at manglende helikopterkapasitet gjør at de ikke kan utføre oppgavene sine på en tilfredsstillende måte, spesielt er de bekymra for arbeidet mot fiskerikriminalitet.

Tidligere i år kom Forsvarssjefen med en anbefaling om at fregattene burde få NH90-helikoptre i stedet for Kystvakta.

Det har gjort at debatten har rast både på Stortinget og internt i partiene, men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har sagt at Kystvakta skal ha helikopterkapasitet på nivået det legges opp til i langtidsplanen for Forsvaret. Han åpnet også for innleie av helikoptre.