– Teknologien som skal gi mer omsorg

Sortland

Siliva Ovik holdt orientering for formannskapet i Sortland om velferdsteknologi.

Morgendagens omsorg for fremtidens utfordringer er overskriften, som viser at Sortland er godt i gang med å ta i bruk ny teknologi. Allerede har man i bruk velkjent teknologi som trygghetsalarmer, kommunen har 180 av disse og nesten samtlige er i bruk.

Satsinger

– Det har lenge vært et ønske å vite noe om status i Sortland per i dag. Hovedfokuset mitt er hvor vi er og hvor vi skal, sier Ovik.

Hun viste til kommunens satsinger:

Bruk av medisindispensere

Implementering i større grad av teknologi som er kjøpt inn.

Digitalt tilsyn, sasing i det nye sykehjemmet.

Opplæring av ansatte i velferdsteknologi.

Prosjekt i samarbeid med Norut, Tromsø, Gjøvik og Skjervøy kommmiune, forskning på hjemmetjeneste i forhold til innovasjonsprosesser.

– Der er mange eldre som klarer seg fint hjemme, men trenger hjelp til å ta medisin. I dag kjører vi rundt med medisin, men med å ta i bruk medisindispensere vil de få den påminningen de trenger. Det er et av mange eksempel på hvordan teknologien vil gjøre det enklere, sier Ovik.

Christoffer Ellingsen (Rødt) viste til at velferdsteknologi er en stor industri globalt, og mener at man kan lett bli litt nerdete på disse tingene.

– At det er en stor industri merker vi godt, der er utrolig mange som vil selge oss produkter. Her har Sortland tunge fagfolk inne, som Silvia som har utdanning på dette og har tatt vekttall om velferdsteknologi, sier helsesjef Sture Jacobsen.

I tillegg til hendene

Silvia Ovik viste til at teknologien ikke skal erstatte hendene, men bli et tillegg til dem.

– Bekymring over at dette skal erstatte hendene i Sortand det trenger man ikke være politisk bekymra for. For det er veldig langt unna slik vi tenker. Vi frigjør en del ressurser for å jobbe enda bedre mot de brukerne vi har og for å bedre livskvalitet, sier hun.

– Det er kostnader i dette det koster å kjøpe inn disse teknologiske løsningene, sier Ovik.

– Jeg synes dette er veldig spennende, å få frigjort tid for å kunne bruke den på omsorg. Jeg tror også vi må være mer frempå når det gjelder leilighetsbygg, folk flytter til dit i godt voksen alder med tanke om å bo der veldig lenge. Det er også vår policy at folk skal bo lenge hjemme, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo. Hun viste til et eksempel på leilighetsbygg som ikke er godt nok tilrettelagt for eldre.

– Jeg må ta et eksempel der jeg bor, der er døren så tung at jeg knapt nok klarer å åpne den med vanlig armstyrke. Og vi har folk som låser seg ute. Det er ikke godt nok tenkt på alt i byggene, sier Bjørkmo.

Høyres Roar Wessel Olsen er positiv til den nye teknologien.

– Jeg synes dette var veldig bram det frigjør tid. Fra de som ikke ønsker hender til de som trenger varme hender. Jeg er veldig opptatt av at man skal se mennesket i dette. Og synes det hadde vært spennende å få høre hva er det neste som kommer. Der er uante muligheter i denne teknologien, sier han.

– Å få mer velferd ut av hver krone er hva det handler om for meg, sier han.