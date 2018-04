– Uten bompenger ligger Vesterålsgata tynt an

Sortland

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik holdt orientering til formannskapet om Vesterålsgata, sammen med Geir Jørgensen fra Statens vegvesen.

Ny trafikkanalyse

Eggesvik forteller at det er tidligere gjort ei vurdering fra Nordland fylkeskommunes side, en enighet med Sortland kommune og fylkeskommunen om at der er behov for en helhetlig plan for Vesterålsgata. I en slik plan er det helhetlige trafikkbildet, kryss og hvordan de skal oppgraderes og hvordan de myke trafikantene skal sikres med. Også sammenhengende gang- og sykkelvei er viktig.

– Den analysen som er gjort er fra 2012, i dag seks år etter er de økonomiske tallene usikre. Kommunen har satt i gang med å revidere nye trafikkanalyser, og vi har forstått at dette er noe som skal gjøres og er ute på anbud. Da er man i gang, og det er viktig, sier Eggesvik.

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt kostnadene for å utbedre Vesterålsgata, Statens vegvesen har ikke gjort vurderinger.

Der er satt av 13 millioner kroner til en delfinansiering med utbedring av tre veikryss, i et spleiselag med Sortland kommune og private aktører.

– Dette er langt på nær nok, dette løser noen kryss. Statens vegvesen skulle se på bompengepotentialet for Vesterålsgata og Sortland bru-Risøyhamn. Men ettersom det kun er Vesterålsgata fylketinget bad oss utrede er det det som er utreda, sier Eggesvik, som viste til at bompenger kan gjelde fra i 15 år og maks utvides til 20 år.

– Det er lagt til grunn 15 kroner for personbiler, 36 kroner for tyngre kjøretøy, og to bommer. Med plassering på mellom 420.000 til 80.000 er da potentialet oppe i 720 millioner kroner, eventuelt 520 millioner kroner om man har timesregel, sier Svein Eggesvik.

– Grunnen til at jeg nevner tall er den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen. Vi er ikke i den situasjon at vi kan sette i gang mange dyre prosjekt, vi har allerede mange prosjekt som vi vil skyve i tid, prosjekter som står i NTP, sier han.

Samferdelsråden sier at for å få til et prosjekt av denne størrelsen, vet man ikke nå de nøyaktige kostnader, men det er snakk om mellom 500 millioner kroner til 1 milliard. Han viste til et enkelt kryss i Harstad som koster hundre millioner.

– Det er dyrt når man skal få til trafikksikkerhet på alt i ei gate der det er så stor trafikk som her. Kommunen har sagt nei til bompenger, det betyr at når jeg skal legge frem for fylkestinget i Narvik i neste uke, så vil det vi at vi ikke kan gjøre noe mer i forhold til Vesterålsgata så lenge det ikke ligger en bompengefinansiering i tillegg.

Inne 2029

Fylkesråden sier Vesterålsgata ikke kommer innenfor fram til 2029, som er planperioden NTP går til.

– Det går på hvor mye penger man har. Jeg har registrert at ordføreren har vært fremoverlent i avisen og lansert en pakke som kan komme hele Vesterålen til gode. Det er greit å tenke fremover, og en viktig ting. Jeg tror man kan nå lengre med dette, enn med å bare ta Vesterålsgata, sier han.

For spesielle veier med næringstrafikk kan man få penger fra staten for å få ned bompengeandelen, noe som kan være en mulighet for Vesterålsgata. Eggesvik viste til Meløy der kommunen har vært offensiv, og tatt ei hel veistrekning samt to tunneler i tillegg til rassikring. I prosjektet til 600 millioner, der kommunestyret har sagt ja til bompenger, går Nordland fylkeskommune inn med 200 millioner.

– Det er lettere å få med når man er offensiv fra kommunens side. I dag er stort sett bompenger involvert. Potensialet her med så stor trafikk i Vesterålsgata er til stede. Det er ingen som ønsker bompenger, men de er kommet for å bli. Ihvertfall om man skal få gjennomført ting raskt, sier han.