Nektet å flytte - må betale utleier 34.200 kroner

Sortland

Bakgrunnen for saken er at en utleier på Sortland 1. juni i fjor inngikk en leieavtale for en leilighet på Sortland. Leieavtalen var tidsubestemt og hadde en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder.

16. november i fjor meldte utleier en skriftlig oppsigelse av leieforholdet med den grunnen at de selv ville bruke leiligheten. Leietaker protesterte oppsigelsen og motsatte seg å flytte ut.

Et rettmeklingsmøte førte ikke frem.

Ikke gyldig

Utleier saksøkte leieboeren og hevdet at oppsigelsen var lovlig.

Saksøker la ned påstand om at leier skulle flytte ut og betale saksomkostninger. Saksøkte var uten prosessfullmektig (Advokat).

I rettens vurdering kom det frem at saksøkte som grunn for ugyldighet hevdet at oppsigelse skal sendes som rekomandert post. Ifølge retten, stiller ikke loven slikt krav. Det er tilstrekkelig at den skriftlige oppsigelsen blir levert leietaker.

Dyrt

Saksøkte hadde ifølge retten ingen saklig grunn å motsette seg oppsigelsen, da det også ble bragt på det rene at en oppsigelse med den grunn at utleier ønsket å benytte seg av leiligheten også var saklig grunn.

I lys av at utleier har hatt betydelige saksomkostninger for å få leieforholdet avsluttet, ble den saksøkte leietakeren dømt til å betale 34.200 kroner i saksomkostninger.