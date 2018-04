Sparka i gang vårens villeste eventyr i Møysalen

Sortland

Det starta energisk: først dro Sandra Barra Halvorsen i gang publikum med Kahoot-konkurranse, der både historiekunnskap (som hvem som var Norges første konge), lokalkunnskap og kjennskap til ungdomskulturens referanser ble testet.

Deretter kom hele kullet inn på scenen, og leverte en energibombe av et åpningsnummer, som ga en pekepinn på hva publikum kunne forvente av kvelden.

Rektor og emojis

Etter åpninga kom det ene humoristiske nummeret etter det andre. Rektor Rune Lødemel var sentral i flere av sketsjene, med stort hell - og hva er vel en russerevy som ikke harselerer (litt kjærlig) med skoledelsen? Den stadige utskiftinga av vikarer ved Sortland videregående (og skoleverket generelt), samt noen av lærernes lengsel etter å være ungdom igjen ble også spøkt med, men russen hadde heller ingen problemer med å tulle med seg selv og sin egen generasjon. Det var flere selvironiske numre, og både late elever, selvsentrert sosiale medier-bruk, konformitet i klesveien og rånere (les: myreværinger) fikk gjennomgå.

Til tider hadde revyen også sine såre øyeblikk, velegnet for å vekke nostalgien i publikum - som når Alex Wai Solhaug og Sandra Barra Halvorsen sang om skoleårene som var over, og at "tida flyr så fort forbi" - eller når flere av russejentene, inkludert revysjef Eline Karijord, leverte en påminnelse om hvor dramatisk den første kjærlighetssorgen kan virke - et nummer som så gled rett over i det voksne sjekkelivet, med en dans som nok kunne få enkelte foreldre i salen til å rødme.

Publikum fikk en innføring i ungdomsterminologi, som hooke, emoji, dab og whip, via et videonummer som skilte seg ut fra resten av revyen. Men selv om det var mye tøys og ungdommelig galskap i revynumrene, var det også flere sketsjer som viste en mer intelligent humor.

Både OL-utøverne, arrogante IKT-ansatte og det lokale politiet fikk sitt pass påskrevet, men revyen viste også at russen har politisk forståelse. Parodien på en skoledebatt var gjenkjennelig for mange, og flere av partistereotypene - med henvisning til både Trond Giske-saken og KrFs vegring for å velge mellom regjeringa og opposisjonen - traff godt.

Med referanser til både Monty Python og Grevinnen og hovmesteren, var det nok å le av også for dem som ikke kjenner til lærerne det ble spøkt med, eller de mer ungdommelige referansene.

Tidligere justisminister Sylvi Listhaug fikk gjennomgå, særlig i en sketsj der hun, som nyslått fiskeriminister med et gigantisk kors rundt halsen, framsto som Nordens svar på Donald Trump, med plan om å bygge mur under Middelhavet - nei, unnskyld, jeg mener Barentshavet - for å holde syriske flyk-eh, nei, beklager, russiske kongekrabber ute av landet.

Både bandet og flere av elevene som stilte opp med sang, bør trekkes fram. Det spirer og gror i Sortlands musikkmiljø, og skolens musikklinje fikk også vist seg fram under showet tirsdag.

Ungdommen har alltid rett

Den røde tråden i revyen røpes i tittelen: "Førr første gang". Første skoledag, første kjærlighetssorg, første stortingsvalg - og første bacheloretteparty, noe som kanskje også er en humoristisk henvisning til skilsmissestatistikken, som tilsier at rundt halvparten av dagens par vil skilles. I nevnte sketsj stilte også flere av russeguttene opp som strippere - til glede, eller forkleinelse, for den heldige utvalgte bruden fra publikum.

«Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus, har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker, prater når de egentlig burde arbeide, motsier foreldrene sine og tyranniserer sine lærere», skal filosofen Sokrates ha sagt ca. år 400 før vår tidsregning, muligens som en sarkastisk kommentar rettet primært mot de eldre generasjoners evige fordømmelse av de yngre. Ungdommen nå til dags viste seg fra sin aller beste side under tirsdagens russerevy, og både skolen, foreldrene og ikke minst russen selv, har grunn til å være stolte av resultatet. Som russen selv sa det i avslutningsnummeret: de er klare for en ny tid, skoletida er forbi - men først skal det drikkes. Så får fordømmelsene bare komme.

Etter i kveld har russen uansett vist at de er flotte ungdommer som Sortland kan være godt bekjent av.