Betinget fengsel og bot for ruskjøring

Sortland

Det var 1. september i fjor at politiet rykket ut til mannens bolig etter at vedkommende hadde kjørt fra Coop Prix på Sortland og hjem. Mannen kjøpte en sekspakning med øl i butikken.

En politibetjent som var i butikken, men ikke på jobb, synes mannen virket beruset og varslet operasjonssentralen. Det skjedde klokken 14.58. Klokken 15.22 var politiet ved mannens bolig.

Klokken 16.13 foretok man utåndingsprøve ved Sortland politistasjon. Den viste en alkoholmengde i pusten på 0,53 milligram per liter, noe som tilsvarer en promille på 1,06.

– Drakk etter kjøreturen

Sortlandsmannen hevder at han drakk alkohol etter at kjøreturen fant sted. Politiet fant et glass øl og en ølboks som manglet noe av innholdet.

– Det kan ikke utelukkes at han drakk noe alkohol før politiet kom, skriver Vesterålen tingrett i dommen.

Mannen har imidlertid gitt flere forskjellige forklaringer om hvor mye alkohol han skulle ha drukket før politiet kom. I en forklaring hevder mannen at han drakk nesten tre halvlitere før han ble pågrepet. Det mener retten er lite sannsynlig.

– Etter en samlet vurdering finner retten at tiltales forklaring ikke kan legges til grunn, og at det er hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte var påvirket av alkohol over straffbarhetsgrensen da han kjørte bilen, skriver tingretten.

Vekt

Tiltalte pekte også på at han veier 60 kilo, mens beregningene som en sakkyndig har gjort er basert på en kroppsvekt på 65 kilo. Lavere vekt gjør at det skal mindre alkohol til for å få utslag på utåndingstest.

– Uavhengig av hva tiltalte faktisk veier, bekrefter dette rettens inntrykk av at tiltalte spekulerer i bevisene og tilpasser sin forklaring etter hva som er mest gunstig for han, skriver tingretten.

Retten finner ingen formildende omstendigheter i saken. Tvert i mot finner man det skjerpende at kjøringen fant sted i tettbygd strøk og at mannen dermed utgjorde en alvorlig fare for trafikksikkerheten.

Straff

Når retten mener at Sortlandsmannen har kjørt i ruspåvirket tilstand, blir det også idømt straff.

Vesterålen tingrett mener at betinget fengsel i 18 dager, med en prøvetid på to år er passende. Mannen må i tillegg betalte 21.000 kroner i bot og 1.000 kroner i saksomkostninger.

Sortlandsmannen mister også førerkortet i 14 måneder. Ettersom mannen mister førerkortet i mer enn seks måneder, må han avlegge ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

Dersom man mister førerkortet i mellom seks og 12 måneder, holder det som regel med en praktisk førerprøve. Når man mister det i mer enn 12 måneder, må man avlegge full ny førerprøve.