«Ta te vett» – kulturgerilja mot salg av Kunstnerhuset

Sortland

27.april skal kommunestyret i Sortland avgjøre husets videre skjebne og om de vil følge formannskapets innstilling om å selge huset. Dette protesterer både brukere og venneforeningen for Kunstnerhuset iherdig mot. De ønsker at huset fortsatt skal være i offentlig eie for å sikre at det forblir et kunstnerstyrt hus.

En av de mest engasjerte er Eva Charlotte Nilsen, hun er filmskaper og bildekunstner og har studio i huset som en av fire kreative som bruker huset daglig.

– Bygget har en særegen historie som sykestue og er en av få gjenværende eldre bygninger i Sortland som har en slik lang historie å fortelle. Det er viktig at det bevares og at det er i offentlig eie slik at man sikrere tilgjengeligheten til bygget for allmenheten, sier en svært engasjert Eva Charlotte Nilsen.

De omtaler sin motstand mot salg som en kulturell gerilja-aksjon, og i tillegg til åpent hus med mange regionale kunstnere som stiller ut i støtte, holder Åsa Elstad som er nylig avgått leder for Museum Nord og historiker et foredrag om blant annet husets historie for de fremmøtte.

– Veldig mange har vist sterkt engasjement for Kunstnerhuset så vi har fortsatt trua på at det kan reddes for salg, sier Eva Charlotte Nilsen og får bifall fra Jørun Drevland, mangeårig engasjert politiker for SV i Nordland og Vesterålen.