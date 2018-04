Avslappet Pride-markering

Sortland

De kunne fortelle at de fremover og under den kommende Prideuken 10-17. juni i år ville arrangere aktiviteter som passer for alle, med stort fokus på det sosiale.

- Aktiviteter fra bowling til fjellklatring skal arrangeres omkring i Vesterålsregionen, for å spre kunnskap og glede, sier Alice Marie Johansen, styremedlem i Pride Vesterålen.

- Vi opplever udelt positiv respons fra alle på det vi gjør faktisk, kunne Daniel André Hansen fortelle, og resten av styret ga uttrykk for at de så veldig positivt på fremtiden for Pride i Vesterålen.