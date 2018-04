Har søkt om Pride-parade også i år

Sortland

Leder Kamilla Fossem i Vesterålen Pride har sendt en henvendelse til Sortland kommune hvor hun varsler at organisasjonen også i år ønsker å arrangere Pride-parade i sentrum.

En slik parade ble for første gang arrangert i fjor. Årets parade vil derimot ha en litt annen rute, skriver Fossum i sin søknad.

Styret for Vesterålen Pride i full gang med planleggingen: – I år vil vi ha Pride-arrangement i alle kommunene Vesterålen 2018 blir omtrent som fjorårets arrangement, men i noe større utstrekning.

Paraden skal gå mellom halv tolv og halv ett 16. juni, og starter på torget. Den følger Strandata bort til bowlingen, så svinger den opp til høyre, og går langs Vesterålsgata fram til rundkjøringa, hvor den så går ned til høyre og følger havnegata et stykke. Paraden ender ved Hurtigrutekaia.

Pride-parader arrangeres over hele verden som en markering til støtte for seksuelle minoriterer og kjønnsmangfold. Både folk som selv tilhører disse minoritetene og støttespillere deltar i paraden. Navnet "pride", "stolthet" på engelsk, spiller på at man skal være stolt av den man er og ikke trenge å skamme seg.

I Norge er det stort sett i juni Pride-arrangementer avholdes. De er gjerne preget av regnbueflagget, sterke farger og noen ganger også utkledning eller kostymer.