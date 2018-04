Skal trekke vannledning under Sortlandssundet

Sortland

Siden etablering av en slik ledning kan påvirke framkommelighet og sikkerhet, må Kystverket godkjenne søknaden.

Det gjorde de i mars. Dermed har Asplan Viak, som skal utføre oppdraget for kommunen, nå søkt om igangsetting.

I søknaden og vurderinga tl Kystverket kommer det fram at ledninga skal gå fra Nertofta på Selnes i Sortland - i nærheten av Blåheiveien og Europris - til sør for Langnesklubben på Holmen. Ledningen vil også delvis gå over land, over Kringelneset, i stedet for å gå rundt.

Forrige uke sendte Rolf Lossius og Alpha Konsulent et brev til kommunen hvor de etterspurte hvilke aktører som var blitt informert og hvordan prosessen hadde vært i forkant. Ifølge Lossius er dette mest av alt en prinsippsak.

– Fordi det har så mye med arealplanen å gjøre, og det stilles store krav til at man har forhørt seg med riktige instanser, så ville jeg bare høre hvem som er høringsinstans. De samme høringsinstanser er også inne i blant annet Kringelen, men også Vibukt og andre saker jeg har. Jeg kunne ikke finne dokumentasjon på hva som har gått ut til berørte parter. Det er et helt harmløst spørsmål, sier han.

Søknaden til Asplan Viak viser at det er sendt nabovarsel til sju parter - primært privatpersoner.

Kystverket konkluderer i sin vurdering med at tiltaket ikke vil påvirke sikkerhet eller framkommelighet i fjorden, ettersom kabelen skal legges så dypt. Men selve monteringa kan skape krøll. Arbeidet var planlagt å begynne alt i uke 10, hvis alle tillatelser kom i orden. Nå er vi i uke 17, dermed er det å vente at arbeidet vil starte så snart kommunen godkjenner igangsettingstillatelsen.

Kommunen er også nødt til å sette opp skilt ved utløpet og der kabelen går i land.