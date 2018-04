– Jeg trodde Terje hadde blitt hacket

Sortland

Kunder over hele landet fikk tidligere i vinter en tekstmelding fra Fixit om at alle som bestilte time via appen, var med i trekninga av et reisegavekort på 20.000 kroner fra Apollo.

I dag fikk Anita Seijboldt fra Sortland tekstmelding fra driver og eier av Sax og Kam, Terje Leivseth, om at hun hadde vunnet.

– Jeg tenkte at Terje hadde blitt hacket. Det virket litt sånn. Jeg trodde ikke på det, sier Seijboldt når hun får utdelt det synlige beviset i salongen til Sax og Kam torsdag formiddag.

For Terje hadde ikke blitt hacket og Anita hadde faktisk vunnet et gavekort på hele 20.000 kroner.

– Ferien bestilt

Hva hun skal bruke gavekortet på, vet hun ikke.

– Ferien er allerede bestilt, så jeg vet ikke på stående fot hva gavekortet skal brukes til. Når det er sagt, blir det nok ikke vanskelig å finne det ut, sier hun med et smil.

Sigrid Solli ved Sax og Kam syns det var gøy en av hennes kunder vant.

– Det er jo kjempeartig at det var Anita som vant. Det er vi veldig glade for, sier hun.