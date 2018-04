– Kunsten gjør at vi finner veien inn til ting som vi ikke kan si med ord

Sortland

– Dette er en veldig leken og kreativ utstilling, sier leder i Sortland Kunstforening, Ida Walenius.

Hun og resten av Kunstforeningen er glad for at Nord-Norsken omsider var tilbake i Vesterålen. Hun mener at det er en viktig utstilling fordi den i stor grad tar pulsen på nordnorsk kunst.

– Nord-Norsken har lange tradisjoner, men er fortsatt like viktig i dag. Vi er glade for å få den tilbake. For oss, og Øksnes som også har en del av utstillingen, er det en gylden mulighet til å samarbeide, sier hun.

Håper på godt besøk

Nå håper Walenius at folk i både Sortland, Øksnes og resten av Vesterålen tar turen for å se på utstillingen, inkludert de som ikke er særlig bevandret i kunstens verden fra før av.

– Man må ikke være redd for å se og oppleve kunst. Det er bare å hoppe i det. Denne utstillingen har i alle fall mange forskjellige uttrykk, slår kunstforeningslederen fast.

Ekspresivt bilde

Walenius tok de fremmøtte med på en liten tur rundt i galleri Ariblå i Kulturfabrikken, for å berette litt om hvert enkelt utstilte verk. Ett av dem som var mest påfallende, i alle fall visuelt, var et stort fotografi av Marte Edvarda Tidslevold, med tittelen They Told Me Thier Dream and i made them come true.

Fotografiet viser en rekke personer som alle har på seg en maske. Maskene ble til under en såkalt performance der kunstneren selv inviterte inn publikum til en personlig samtale. Etter samtalen ble så deltakerne dokumentert med masken på, og fikk så ta med seg masken som et minne.

– Trenger kunstnerhuset

Christian Torset, som blant annet er leder for Nordland SV, åpnet utstillingen. I sin tale understreket han at det å sette pris på kunst, ofte er noe som kommer med modning. Han stilte også spørsmålet om hvorfor kunsten er viktig

– Kunsten gjør at vi finner veien inn til ting vi ikke kan si med ord, sa han.

Torset uttrykte glede over at Kunstnerhuset er berget, i denne omgang, og understreket hvor viktig det er for Sortland å ha et slikt hus.

– Vi trenger steder som Kunstnerhuset. Kunst er en vesentlig komponent av å være menneske, slo Christian Torset fast.

Det er Bodø Kunstforening som arrangerer Nord-Norsken, som i år går av stabelen for 72 gang. Ingen av kunstnerne i årets utstilling er fra Vesterålen, men fra flere andre steder i Nord-Norge.