Vil bruke millioner på å lokke lærere og sykepleiere til Sortland

Sortland

Alle politikerne i kommunestyret var enige om at kommunen trenger flere lærere og sykepleiere - men de var litt uenige om hvordan det skal gjøres.

Stort sett var politkerne enige om at tiltakene som var foreslått, var gode. Du kan se alle de foreslåtte tiltakene her.

Tiltakene som lå på bordet, var blant annet økt kvelds- og nattillegg for sykepleierne, å innføre stillinger i prosenter på rundt 25 prosent til sykepleiere under utdanning, flyttegodtgjørelse og hjelp med å skaffe bolig og barnehageplass - blant annet ved at kommunen kan komme med anbefalingsbrev til utleiere og at fem plasser i de kommunale barnehagene skal holdes av til disse gruppene.

Det ble også vedtatt at kommunen skal oppsøke studiestedene for å informere om mulighetene, og mer aktivt bruke sosiale medier, blant annet.

Summen av alle tiltakene som ligger inne, for 2018 og 2019, er på totalt 3,2 millioner. Det som ble vedtatt bevilget i første omgang, var 2,4 millioner kroner. De økte kostnadene for 2019, må innarbeides i budsjettet, sto også i vedtaket.

– Jeg er veldig glad for at det er god stemning i kommunestyret for å få gjennomført disse midlertidige tiltakene, det tror jeg er viktig, sa Høyres Silvia Ovik Marhaug, som er enhetsleder for hjemmetjenesten i kommunen.

Både hun og Rødts Christoffer Ellingsen reagerte på at det sto i saksframlegget at de samme utfordringene gjelder vernepleiere, som jobber ved siden av sykepleierne, men at det står at kun sykepleiere skal få disse ekstra fordelene.

Det skjedde gjennom diskusjon i administrasjonsutvalget. Der ble det konkludert med at utfordringene er størst for sykepleierne, og at det ikke er like store rekrutteringsutfordringer for vernepleierne, var svaret fra rådmannen.

Rødts Ellingsen stilte under møtet et forslag om at de ekstra tilleggene ved mulighet også kunne omgjøres til fritid. Dette ble oversendt formannskapet.