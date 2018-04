Julie blir trener for Sortlands herrelag

Sortland

Pedersen blir dermed historisk og blir, så vidt VOL kjenner til, den andre kvinnen i norsk fotballhistorie som trener et herrelag på så høyt som tredjedivisjon.

– Vi ser dette som en spennende, langsiktig løsning på trenersituasjonen, sier styreleder Mats Aas i en pressemelding.

– Julie er ekstremt fotballfaglig sterk, er en ledertype og har gjennom flere møter med oss delt sine tanker om hvordan fotball skal spilles, hvordan et lag skal fungere og vi ser frem til et godt samarbeid med Julie, fortsetter han.

Ikke påvirket av Heimebane

Til VOL understreker Aas at styret utelukkende har sett på fotballfaglige kvalifikasjoner når de nå har ansatt Voktor Pedersen. Han presiserer også at de på ingen måte er inspirert av NRK-serien Heimebane, der Ane Dahl Thorp spiller den fiktive eliteserietreneren Helena Mikkelsen.

– Nei, vi er ikke påvirket av Heimebane, men det er selvsagt i tiden å tenke sånn. Å ha peiling på fotball handler ikke om kjønn, slår han fast.

Eliteserieerfaring

Voktor Pedersen (28) er i dag spillende assistenttrener på klubbens damelag, og har spillererfaring fra Toppserien med Kolbotn. Hun er utdannet ved Norges Idrettshøgskole, hvor hun har en mastergrad i idrettsvitenskap. Det er ikke avklart i hvor stor grad 28-åringen skal fortsette å være spillende assistent for damelaget.

– Utgangspunktet er at hun skal være det så langt det lar seg gjøre, sier Aas.

Jobbet med flere kandidater

Sortlands trener de siste to sesongene Steve Edvardsen, gikk av, overraskende for mange, den 18.april. Klubben har jobbet intenst med å få på pass en løsning siden deng gang. Ifølge pressemeldingen har klubben snakket med flere kandidater og gjort grundig research for å finne den beste kandidaten.

– Til helgens kamp mot Grei rakk man ikke å få en permanent løsning på plass, men Lars Fagerlirøen stilte opp på kort varsel og ledet laget til denne kampen. Avtalen med Fagerlirøen var imidlertid at han skulle lede laget frem til ny, permanent løsning var klar. Det har aldri vært avtalt med Fagerlirøen at han skal lede laget frem til sommeren, men det var maksimumslengden på avtalen, forteller styreleder Mats Aas i pressemeldingen.

Vært i dialog

Til VOL sier han Voktor har vært en aktuell kandidat helt siden Edvardsens avgang for en drøy måned siden.

– Hun har vært med hele veien. Vi har snakket med henne og har hatt en god dialog, sier Aas, og legger til at nåværende assistenttrener Sindre Thunestvedt fortsetter i den rollen inn til videre.

Voktor Pedersens kamp som trener for Sortlands herrelag, blir i neste seriekamp, hjemme mot Stålkameratene førstkommende lørdag.