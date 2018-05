Strålende sol og godt oppmøte i toget på Sortland

Sortland

Dagen startet med flaggheising klokka 08, så var det kransenedleggelse, appell av Viktora Linea Høybakk i AUF og ett minutts stillhet ved 22. juli-minnesmerket fra halv tolv.

Deretter gikk årets 1. mai-tog av stabelen, med paroler som spant seg fra lokale saker - «Fortsatt kamp for Andøya flystasjon», «Fisken tilhører folket - Arbeidsplasser på kysten», «Helikopter til Kystvakta NÅ» og «Oljefritt LoVeSe», til nasjonale saker - kamp mot velferdsprofitører, for faste stillinger og likelønn, forsvar for offentlig pensjon - og internasjonale saker. Blant dem var en parole for rettssikkerhet for kvinner, i kjølvannet av #MeToo-bølgen, parole mot atomvåpen, mot Tyrkias intervensjon i Syria og til støtte for Palestina.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo gikk i toget, det samme gjorde Nordland Ap-leder Bjørnar Skjæran, som senere på dagen skulle holde appell.

Lokale politikere fra Ap, SV og Rødt, i tillegg til fagbevegelsen, og engasjerte borgere toget gjennom gatene til tonene fra «Internasjonalen», «Seieren følger våre faner» og - foran krigsminnebautaen - «Ja, vi elsker».

Deretter var det klart for samling i Samfunnssalen, hvor det blant annet var appeller, allsang og innsamlingsaksjon for Røde Kors.