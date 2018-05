– Har fått tydelige og ærlige tilbakemeldinger

Sortland

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng var onsdag i Sortland for å møte lokale Ap-folk. Hun holdt tale i Finnmark på 1. mai og ønsket gjerne å besøke partilag på vei tilbake. Hun har vært mye i Nord-Norge før, men ikke i Vesterålen, ifølge Stenseng selv. Her har Ap tre av fem ordførere, og må derfor sies å ha ganske sterkt fotfeste.

– Det er jo så mye flinke damer her, sier gudbrandsdølen.

Ris og ros

I tillegg til å ha besøkt både daghjemmet for personer med demens og Vesteraalens fabrikk, har hun altså møtt lokale partimedlemmer.

Og de sparte ikke på kruttet, ifølge henne.

– Jeg fikk tydelige tilbakemeldinger, om at vi må jobbe for å få tilbake entusiasmen internt. Det har vært flere vanskelige saker nå - distriktspolikken generelt, og alt som gjelder forsvaret og Andøya flystasjon. Vi må gjøre en solid jobb for å gjenreise tilliten, både hos velgere, medlemmer og fagbevegelsen, sier hun.

Forlik til besvær

Stensengs besøk kommer samme dag som nettstedet Poll of polls offentliggjorde gjennomsnittsmålingene for april. Nettsida samler meningsmålinger fra samtlige byråer og -aviser, og beregner blant annet gjennomsnitt ut fra dette. Arbeiderpartiet ender på et snitt på 23,5 prosent i april. Langt unna der partiet har vært - og der de ønsker å være.

Aps dårlige valgresultat, og dårlige målinger etterpå, var noe av det som ble diskutert under Stensengs besøk.

– Har du fått kjeft?

– I hvert fall veldig ærlige tilbakemeldinger. Vi gjorde et dårlig valg. det vi får av tilbakemeldinger, er mye av det samme vi hører også andre steder. Mange er kritiske til forlikene vi har inngått. Det er jeg også, de har vist seg vanskelige å følge opp, og partiene er i etterkant uenige om hva de egentlig betyr i praksis, sier hun.

– Andøya viktigst

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo syns det er utrolig viktig med slikt besøk. Hun er ikke i tvil om at Andøya flystasjon er den viktigste saken lokalt.

– Vi har sagt veldig tydelig fra hva vi mener. Både lokalt på Sortland, som fylkesting og fylkesparti. Det er den store saken, ikke bare her, men i hele fylket, ser hun.

Hun sier det også har vært viktig for de lokale Ap-erne å få fram de lokale ringvirkningene av nasjonale vedtak, og også løfte fram viktigheten av å gjøre noe i fiskeripolitikken, før det kun blir de svært pengesterke som har råd til fiskekvoter.

– Andøya til behandling

Stenseng har absolutt oppfatta at Andøya flystasjon har vært en helt sentral sak, og også en tap Ap tapte mye på i stortingsvalget.

– Driver Ap et narrespill i den saken, ettersom dere har vært med på forsvarsforliket? Eller er det en reell sak der dere ikke har bestemt dere?

– Det er en sak som fremdeles er til behandling. Stortinget har ikke behandla den enda. Vi har nå nylig hatt et ganske stort møte med de relevantene LO-forbundene, lokale politikere og forsvarsfraksjonen vår om saken. Vi har vært kritiske til noen av tallene som har kommet fram, saken er ikke endelig behandlet, sier Stenseng.

– Dere var med og vedtok forsvarets langtidsplan, der nedleggelse av Andøya ligger inne?

– Ja, det var vi. Vår fraksjon, våre folk vil likevel se på kunnskapsgrunnlaget.

– Andøya har ikke vært vurdert som alternativ, man har kun sett på tallene rundt Evenes-bygging?

– Det stemmer, det har ikke vært en full ny runde, gjennomgangen handlet om Evenes-tallene. Saken er som sagt ikke ferdigbehandla, innstillinga skal avleveres nå i mai, sier Stenseng.