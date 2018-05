Alt klart for Hakkebakkekrakket

Sortland

«Hakkebakkekrakket» er den satiriske fortsettelsen av Egners «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen». Dramatiker Gunnar Germundson fikk ideen til stykket etter et traume fra barndommen, det såkalte Hakkebakke-traumet:

− Hva skjedde etter det store møtet i Hakkebakkeskogen, der alle dyrene stemmer for at ingen skal spise hverandre, men overleve på nøtter, bær og grønnsaker? Hva skjedde med reven, ugla og pinnsvinet, de som ble tvunget til å stemme mot sin egen natur? Hvordan skal de få Bamse og vegetarianerne til å stemme for å endre loven?, heter det i en pressemelding fra Vesterålen teater.

«Hakkebakkekrakket» hadde urpremiere på Nationaltheatret i 2012, til svært gode kritikker fra pressen.

− Stykket beskrives som løssluppent, aktuelt, frekt og uhøytidelig. Det ligger an til en forrykende teateropplevelse når Vesterålen Teater inviterer til Sortland gamle kino 4. og 5. mai, står det å lese i pressemeldingen.