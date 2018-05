Hun er ny teknisk sjef i Sortland

Sortland

Stillingen som kommunalsjef plan og utvikling erstatter tidligere stilling kommunalsjef teknisk. Hun tiltrer stillingen 1. august 2018, står det å lese i en pressemelding fra rådmann Randi Gregersen.

Vinje er utdannet siviløkonom med spesialisering innen ledelse og effektivitet og hun har gjennomført rekrutterings- og utviklingsprogram for ledere via BI.

Vinje har lang erfaring som leder for store organisasjoner med mange ansatte, og har i tillegg lang erfaring fra jobb i kommunal sektor hvor hun har vært ansatt i 3,5 år som assisterende rådmann i Sortland kommune, i tillegg til at hun har vært ansatt i Hadsel kommune i 5 år i samme stilling. Hun kommer nå fra en stilling som daglig leder i Accountor AS.

Rådmann Randi Gregersen er svært fornøyd med at Ann-Kristin Vinje har takket ja til stillingen som kommunalsjef for plan og utvikling.

– Vinje vil med sin utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring bidra til å styrke kommunen og kommunens ledelse. Vi ser frem til at hun starter opp hos oss i Sortland i august, sier Gregersen i pressemeldingen.