Medier24 ble kåret til årets nisjenettsted

Sortland

Der mottok Michalsen og resten av staben prisen for årets nisjenettsted. Michalsen, som er fra Bjørnskinn i Andøy, synes det er stas å bli anerkjent av bransjefolk.

– Prisen betyr ikke så mye i hverdagen eller for det produktet vi lager, men det er en veldig artig og fin anerkjennelse for det harde arbeidet vi har lagt ned de siste åra. Og så er det litt fint akkurat her i Bergen: For to år siden lyste jeg ut den første stillingen, for å bli to ansatte. I fjor på denne tiden ble vi tre. Og tidligere denne uka ble vi fire, sier han til VOL.

Halvparten av «Årets redaktør»-kandidatene fra Vesterålen Både Gard Lehne Borch Michalsen og Gard Steiro er nominert til prisen «Årets redaktør» av Redaktørforeningen i Oslo.

Michalsen grunnla Medier24 i desember 2014, som har vokst jevnt og trutt siden den gang. Nå satser han og resten av redaksjonen på å ta nye og utviklende skritt.

– Så det betyr - med denne prisen som en god kick-off - at vi nå er klar for å nye steg og jafs i vårt marked. Det vil si å være et godt bransjenettsted for mediebransjen, men også lage saker om og rundt mediene som er interessante for resten av samfunnet. Og med en journalist til på plass har vi store og spennende planer, slår Gard L. Michalsen fast.

Det ble også delt ut en rekke andre priser under MBL-utdelingen. Dagens Næringsliv fikk den gjeveste prisen for Årets Avis. Ellers ble Costume Årets magasin, VG Årets nyhetssted og Budstikka Årets lokale nettsted.