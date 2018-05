Sortland Høyre krever å få tilbake en ambulanse til Sortland

Sortland

I brevet skriver Sortland Høyre at reduksjonen i en ambulanse, har resultert i flere samtidighetskonflikter.

– Vi vet at ambulansepersonellet opplever å ikke kunne yte sine tjenester til pasientene på grunn av at de i dag bare har en bil tilgjengelig. Vi registrerer også at ansatte på ambulansen har et vanvittig trykk i perioder, og ofte er de som møter frustrerte pasienter og pårørende når de kommer for seint fram ved akutt behov. Vi vet også at mange pårørende ikke rapporterer til Nordlandssykehuset når de selv må kjøre sine nærmeste til lege eller sykehus når ambulansen er ute i annet oppdrag, står det å lese i brevet.

Videre understrekes det at da Sortland hadde to ambulanser, kunne en yte hjelp til nabokommunene i Vesterålen og likeval ha en ambulanse i egen kommune, noe som er vanskeligere å utføre med kun en ambulanse i Sortland.

– Før Sortland mistet en ambulanse, var de eneste kommune innenfor Nordlandssykehuset som oppfylte de nasjonale kravene til ambulansetjeneste, heter det i brevet.

Sortland Høyre skriver at de er svært bekymret over situasjonen. Nå håper partiet at styret i Nordlandsykehuset deler deres bekymring og etter hvert tilbakefører en ambulanse til Sortland.

– En skikkelig evaluering av dagens situasjon i Sortland og Vesterålen for øvrig er nødvendig, men vi har ikke tid å vente på evalueringen før tiltak settes inn. Befolkningen i Sortland og Vesterålen har krav på en bedre beredskap enn den vi opplever i dag, skriver de i brevet.

I brevet konkluderer Sortland Høyre med at de har kontaktet alle Høyreforeningene i Vesterålen, og alle støtter kravet om bedre ambulansedekning i Sortland.