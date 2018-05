Hører du disse gullkorna fra Jostein Pedersen under gullfesten?

Sortland

VG hadde i 2009 en sak på trykk om Pedersens gullkorn fra tida som kommentator. VOL har fått lov å gjengi deler av artikkelen for å gi folk en smakebit av Pedersens legendariske kommentarer.

Jostein Pedersen kommenterte de internasjonale Grand Prix-finalene på NRK fra 1994 til 2006, men ikke i 1995 da Norge vant i Dublin.

Sverige 1997: «Bara hon älskar mig», Blond.

«De kan verken synge eller danse, men her prøver de på begge ting samtidig - så godt de kan. Grøss og gru, her kan alt skje.»

Sverige 2003 : «Give me your love», Fame.

«Og som vanlig tror Sverige at de kan vinne, og denne kan faktisk komme høyt, for å være ærlig. Til tross for at dette er en melkeblek ABBA-kopi nok en gang, og Jessica på 28 og Magnus på 36 har mindre utstråling enn bokhyllen Ivar fra IKEA. Så må vi legge til den elegante koreografien. Dette er stor humor for hele familien.»

Sverige 2005: «Las Vegas», Martin Stenmark.

«Martin har et ego så stort at selv Ari Behn blir blek av mindreverdighetskomplekser. Han er en liten jålebukk, og han synger om Las Vegas uten innlevelse så det der nesten ut som om han synger om handelens dag i Lycksäle, så det er jo det han egentlig gjør.»

Sverige 2006: «Invincible», Carola.

«Så skal vi til det litt usentralt plasserte landet Sverige. Som vanlig er Sverige en av favorittene og de er seierssikre i hvert fall med melodien «Invincible» sunget av Carola. Melodien er som vanlig en ABBA-kopi, det betyr tre fjerdedeler «The winner takes it all» og en fjerdedel «Fångad av en stormvind». I kveld er Carola omgitt av fire dansere som ser ut som de har prøvet til Kim Il Sung foredrag.»

Malta 2006: «I do», Fabrizio Faniello.

«Låten høres ut som den ble funnet i søppeldunken i Polarstudio der ABBA spilte inn plater fra 1974. For dette er en sånn ABBA-kopi at mange spekulerer på om dette egentlig er en svensk sang.»

Irland 2000: «Millennium of Love», Eamonn Total.

«Et fornøyd smil fra Eamonn med søte øredobber og en hockeysveis bare en kone kan elske.»

Storbritannia 2000: «Don't play that song again», Nicki French.

«Koreografien kan gjøre en hver husmortrim misunnelig. Jeg går ut fra at etter dette blir det en arbeidsledig koreograf i England mandag.»

Estland 1998 «Mere Lapsed», Koit Toome.

«Det mest interessante som kan sies om denne sangeren, er at onkelen er statsminister.»

Storbritannia 1996: «Just a little bit moore», Gina G.

«Hun er kledd i en minimal kjole, men som vi skal se har hun også tatt på seg tre dråper Chanel nr. 5.»

Storbritannia 1994: «We will be free», Frances Ruffelle.

«Noen sier hun synger surt, andre kaller det kunstnerisk frihet.»

Tyskland 1997: «Zeit», Bianca Shomburg.

«Innbill dere hvor god hun kunne blitt med litt musikalitet og 208 sangtimer.»

Malta 1999: «Believe in peace», Times Three.

«I hjemmesydde kostymer i bevernylon skal de synge, danse og knikse samtidig.»

Tyskland 1999: «Reise Nach Jerusalem», Sürpriz.

«De synger på tysk, tyrkisk og noe som skal forestille engelsk.»

Polen 1998: «To Takie Proste», Sixteen.

«Når det gjelder scenedekorasjonen kan jeg forsikre Steinar Bastesen at det ikke forestiller en haihale, slik at vi kan få fred på jord.»

Spania 1999: «No Quiero Eschuar», Lydia.

«Kostymet vil nok ha interesse for de håndarbeidsinteresserte av oss. For de teknisk begavede kan den brukes som prøvebilde.»

Slovenia 2002: «Samo Ljubrzen», Sestre.

«Her er tre transvestitter som skal forestille flyvertinner, så her er det bula på buksa og struttende pupper. Antrekket kan i alle fall ikke sammenlignes med Widerøes praktiske uniformer. De tre glade gutter har minimale sangstemmer, og da er det vel greit at de synger på slovensk for folk flest forstår ikke så mye av det uansett.»

Irland 2004: «If my world would stop turning», Chris Doran.

«Jeg har aldri hørt om en irsk avholdsmann, men her er han faktisk i lys, levende live, 21 år og heter Chris.»