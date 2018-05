Livsfarlig lek på taket på Sortland storsenter: – Det er 18 meter rett ned

Sortland

Mandag morgen fikk en ansatt seg en real støkk da hun kom til Sortland storsenter, hvor hun jobber. Hun kunne se to ungdommer som klatret rundt på taket, og fikk filmet det. Videoen kan du se øverst i saken.

Senterleder Ronny Johansen sier det ikke er første gangen det har skjedd. Han tok en gang noen på fersken i å klatre på glasstaket.

– Jeg har hatt folk inne på kontoret, og forklart dem farene ved det. Det er 18 meter rett ned, sier Johansen.

Den gangen endte han med å ringe foreldrene og snakke med dem, situasjonen ble ikke anmeldt. Personene som klatret på taket i dag morges, er ikke identifisert av senteret, og de får dermed ikke gjort det samme denne gangen.

– Det er livsfarlig å gå rundt på glasstaket. Det blir bare én utgang på det hele, om taket ramler ned, sier Johansen. Det er dimensjonert for å tåle en viss mengde snø eller lignende, men taket er likevel på ingen måte trygt for mennesker. Er det for eksempel en ørliten brist i glasset, kan det være svært farlig.

Nå skal senteret ta grep.

– Det blir iverksatt tiltak for å unngå det. Jeg vil ikke spesifisere hva slags tiltak, sier Johansen.

Han maner foreldre til å ta en alvorsprat med ungdommer i byen om farene.

– Det virker som noen tror de er udødelige, og ikke forstår hvor farlig dette er, mener senterlederen.