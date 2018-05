Ny lekebutikk kommer til Sortland

Sortland

Lekia Leketøy er en ny kjede i Norge, som åpna sine første butkker i fjor. Nå har kjeden totalt 32 butikker her til lands. Det er opprinnelig en svensk kjede, og i nabolandet har kjeden over 100 butikker.

Kjeden har butikker på øst- og vestlandet, samt i de nordligste fylkene. I begynnelsen av mai annonserte kjeden at den skal åpne butikk på Sortland til høsten. Det blir den andre butikken i Nordland - kun Bodø har Lekia-butikk i dag. Det er derimot flere butikker i Troms, blant annet i Harstad.

Nå søker butikken etter butikksjef til sortlandsbutikken.

Det er Geir Abel Ellingsen som står som søknadsmottaker. Han stiftet tre selskaper tidligere i år - og slik det da fremsto, var lekeselskapet primært retta mot lekelandet som skal komme til senteret. At han nå står som mottaker og med selskapsnavnet Skibsgården Leker, betyr at et av selskapene også vil drive lekebutikken.

Samtidig flytter lekebutikken Ringo ut av senteret, melder senterleder Bjørn Heireng. De flytter til Handelsparken. I sum får Sortland altså en ny lekebutikk når Lekia kommer.