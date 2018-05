SV vil ha kommunen med på boikott

Sortland

Oddmund Enoksen varsler via en pressemelding at SV kommer til å be ordføreren sette opp en sak om boikott av israelske varer produsert på okkupert palestinsk jord på kommunestyremøtet 14. juni.

«Norge burde for lengst ha innført boikott av Israel. Men inntil så skjer, kan kommuner i Norge gjøre litt. Og det er å innføre forbud mot kjøp av israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder,» skriver han i pressemeldingen, og viser til at øverste politiske organ i flere kommuner - som Tromsø og Trondheim - har gjort lignende vedtak.

Utenriksdepartementet har fastslått at slike vedtak i kommuner ikke er ulovlige, men at de har hjemmel til å vedta et slikt forbud av kommunalt kjøp av varer fra visse steder.

Enoksen og SV mener boikotten skal gjelde varer produsert på bosetninger på det som etter internasjonale avtaler er definert som palestinsk jord, altså ulovlige israelske bosetninger.

– SV mener at også Sortland kommune bør vedta et forbud mot kjøp av israelske varer og tjenester som er produsert på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Vi kommer til å be om at ordføreren setter dette opp som sak på kommunestyremøtet den 14. juni, sier Enoksen i meldingen.

Begrunnelsen fra SV for at forslaget kommer akkurat nå, er at mandag var 70-årsdagen for opprettelsen av staten Israel. Flere demonstranter i grenseområdene til Gazastripen ble skutt og drept av israelske soldater, hundrevis ble også skadet. Det internasjonale samfunnet har fordømt denne voldsbruken.