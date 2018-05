Karoline Krüger holder barnekonsert på Kulturfabrikken

Sortland

I konserten møter diktene til Andre Bjerke Karoline Krügers musikk – et møte som også har resultert i den kritikerroste platen og forestillingen «To stemmer» for et mer voksent publikum.

–I «Labyrinter» er det Bjerkes barnedikt Karoline og bandet henter fram, i en teaterkonsert der de leker seg med tekst, rytme og sang, heter det i en pressemelding.

Forestillingen spilles for elever fra 1. til 7. klasse i Vesterålen i regi av Den kulturelle skolesekken, men konserten på Kulturfabrikken er en åpen konsert slik at unger som ikke er begynt på skolen får anledning til å oppleve den.

– Andre Bjerke-forestillingen "Labyrinter!" har vært helt fantastisk å spille for Den Kulturelle Skolesekken, for unger rundt om i landet. Vi har hatt en kraftig etterspørsel etter forestillingen, men har på grunn av våre timeplaner valgt ut bare noen få steder. Noe av det fine med å turnere, er jo å få se vakre steder av landet; så da var Nord-Norge selvsagt øverst på listen! Og så gøy at vi skal gjøre en åpen forestilling på Kulturfabrikken. Da blir det rim & groove, latter og musikkfest, forteller Karoline Krüger i en pressemelding.

I Fru Nitters Rytmeorkester møter du Ole Ludvig Krüger på perkusjon, Sjur Hjeltnes på piano og Eline Sundal på cello.