Fikk pris for å være bygdehelt

Sortland

For første gang ble prisen Bygdehelten delt ut. I utgangspunktet var det meningen at en person skulle få den, men siden det var to svært sterke kandidater, ble det delt ut to priser.

– Vi har bedt innbyggerne i bygda om å nominere folk som vi mente fortjente å få en påskjønnelse. Vi ønsket å hedre en bygdehelt som hadde gjort noe folk setter pris på. Vi fikk to svært gode kandidater i Steinar Ellingsen og Sissel Olderskog og valgte derfor å dele ut en pris for hvert kjønn, forteller Eirin Osvoll i Sigerfjord Vel, til VOL.

Steinar Ellingsen har vært med i Sigerfjord skolekorps siden 1957 og har vært en primus motor for at korpset har klart å holde koken disse årene.

– Han har vært en musikalsk bauta og vi synes det er ekstra viktig å gi ham en påskjønnelse for arbeidet han har gjort, sier hun.

Sissel Olderjord får prisen for sitt arbeid med Bygdeavisa, noe hun har gjort i 15 år.

– Hun har vært med hele veien og har gjort dette kun på frivillig basis, sier Osvoll.