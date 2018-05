Her fyrer Kystvakta i gang 17.mai

Sortland

– Kanon 1 fyr, kanon 2 fyr, kanon 1 fyr..

VOL har tatt turen til Kystvakt-basen på Sortland for å overvære den årlige saluttskytingen som foregår ved kaianlegget. Brikt Jensen er tidtaker og leder seansen. Fire personer, to ved hver kanon, er med på salutteringen. En har ansvar for skytingen, mens den andre sørger for å lade kanonene, som er av typen 40 mm.

– Vi skyter med løskrutt. Totalt er det 21 skudd som blir avfyrt med fem sekunders mellomrom. Hver patron veier 500 gram, forteller Jensen.

Salutt betyr for øvrig avfyring av et bestemt antall løsskudd med kanoner eller håndvåpen, som honnør eller æresbevisning. Den største og vanligste salutt, består av den nevnte varianten bestående av 21 skudd, som avfyres med fem sekunders mellomrom.

Selv med hørselsvern på ørene, smeller det kraftig når skuddsalvene går.

– Lyden er høy, men den hadde vært enda høyere om det for eksempel ble brukt prosjektiler. Ved å bruke løskrutt unngår man såkalt overlydssmell, forklarer Jensen.

Jensen har vært med på mange 17.mai-salutter oppigjennom årene og synes fortsatt det er like givende.

– Flere steder er tradisjon med 17.mai-salutt i ferd med å hviskes ut. Jeg synes det er stas å markere starten på nasjonaldagen og ikke minst å være med på å holde tradisjonen i hevd, slår Brikt Jensen fast.