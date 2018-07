Vesterålen matfestival anbefales som blant de beste i Norge

Sortland

Sida lister onsdag opp flere matfestivaler de mener folk bør ta turen til. Det er blant annet snakk om Matstreif og Gladmat - to av Norges absolutt største matfestivaler - og Skalldyrfestivalen i Mandal. Men på lista finnes også Vesterålen matfestival.

De skriver «Denne festivalen var ny i 2010, og holdes over hele Vesterålen: Festivalmarkedet holdes i Sortland, og du kan være med på matlaging i Årnessan - for å nevne noe. Så her er det bare å forberede seg på masse spennende opplevelser.»

Festivalen avholdes fra 24. august til 1. september - og altså blant annet samtidig med Fæsterålen-festivalen.

I tillegg til matlaging ved Årnessan (på programmet kalt «Mat fra fjæra»), vil det blant annet være konsert, elvevandring, matkurs for barn med Halvar Ellingsen og laging av tradisjonsmat på Bøheimen - i tillegg til det sedvanlige festivalmarkedet.

Festivalen arrangeres i år for åttende gang.