Inviterer til sommerfest

Sortland

Dette er i regi av Maurtuva og Frivillighetssentralen.

- Orkesteret byr på koselig og god stemning med gitartoner fra det glade 60-tallet, kjente og kjære gitarmelodier plukket fra øverste hylle, skrives det i en pressemelding.

Videre skrives det at sommerfesten har vært svært populær, og at bandet ser frem til å spille for musikkglade venner og utflytta Vesterålinger som er hjemme på tjuvperm.

- Musikken er fra den gang fest på lokalet var den vanlige møteplassen i helgene, den gang da hårluggen var fyldig, glatt og glinsende av Brylcreeme og jentene smilte med glimt i øynene og vi alle lot oss forføre av evigvakre melodier som Midnight, Apache, Kon-Tiki …og hva de nå het alle sammen! Dette er toner som har levd lenge og som nok alle kjenner igjen. Her foregår alt med de riktige instrumentene og den helt riktige sounden, - akkurat slik det var den gangen, presiseres det.

- Enten du liker å danse eller bare kose deg med musikken i hyggelig selskap, - her er alle er hjertelig velkommen!