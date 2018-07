MC-fører fortsatt på sykehus etter kollisjon med politibil

Sortland

Politiet har ikke prioritert å avhøre mannen, ettersom de mener riktig pleie av skadene hans må komme først, ifølge påtaleleder Steffen Ravnåsen.

Mannen kjørte inn i en politibil natt til fredag 20. juli etter at politiet flere ganger hadde forsøkt å stanse ham for fartsovertredelser. De mistenkte også straks ruskjøring.

MC-kræsjet varslet til Spesialenheten for politisaker: – Han hadde alle muligheter til å stoppe, men gjorde det ikke Siden MC-føreren ble skadd, er nattas ulykke rutinemessig meldt til Spesialenheten for politisaker. UP-sjefen forteller at politiet først ga opp å stoppe mannen, i frykt for ytterligere fartsøkning, før han som nevnt snudde og kom rett mot dem.

Han er nå sikta for ruskjøring, fartsovertredelser og for å ikke ha stoppa for politiet / unndratt seg politikontroll. Han er ikke sikta for å ha angrepet politiet eller gjort skade på politiets eiendom.

Mannen brakk beinet i sammenstøtet med politibilen. Det var et alvorlig beinbrudd, Han er dermed fremdeles til behandling på sykehuset, melder politiet.