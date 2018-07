Petroleum legger ned kjøkkenet

Sortland

Petroleum, som startet virksomheten i fjor vår, har vært delt opp i to deler, en utelivsdel og en restaurantdelen. Utelivssatsingen har ifølge styreleder Jørgen Sollie vært en suksess, med fulle hus nesten hver helg.

– Vi kan dessverre ikke si det samme om restauranten. Til tross for utmerkede tilbakemeldinger på konseptet og maten, har gjestene uteblitt. Eierne av stedet har bestemt seg for å legge ned kjøkkenet og kun fokusere på utelivsdelen. Med det mener vi at vi kan ha fokus på færre områder, samt bruke økonomi på noe som vil tjene eksisterende og fremtidige kunder. Restaurantdelen er besluttet nedlagt fra 1.august, skriver Sollie i en pressemelding.

Lokalet vil fortsatt forbli det samme og nye åpningstider kommer. Kjøkkenet blir ikke tatt bort og pop-up restaurant vil forekomme i fremtiden, heter det i pressemeldingen, som også understreker at Petroleum har mange spennende planer med både artister og stand up-komikere i tiden fremover.