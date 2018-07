«Tur-Trond» feirer 50-årsdagen med Monsen

Sortland

Man skulle tro at denne enestående dugnadsmannen trengte en liten pause etter kraftanstrengelsen som i løpet av noen hektiske sommeruker ga oss ei drømmehytte i Trollfjorden. Men neida, det bar rett til Øksnes og nye dugnadsdøgn. Og hva var det nå igjen Trond lovet etter å ha mottatt den nesten ubegripelig høythengende DNTs Gullknapp i fjor, som første mottaker på 15 år: «Jeg er med på ei reise som ikke er slutt.» Og sannelig har han kvittert!

Vesterålskraft nyter godt av sivilingeniørens dømmekraft, handlekraft og store kapasitet på jobb, men heldigvis innrømmes han litt fritid – såpass at han har ledige timer for Vesterålen Turlag. Her leder han et lag på 18. året – og nå med over 2.000 medlemmer.

Trond er så heldig å ha to flotte døtre, jenter som han er mektig stolt av. Lise og Andrea har den sjølsagte førsteplassen når timeplanen skal legges, men turlaget har da kjempet seg inn på lista.

Hyttebygging, hyttedrift, fjellsport, turledelse, turkart, turbøker og kalendere – overalt har Trond gitt uvurderlige bidrag. Turlagets hytter framstår som juvéler, og samlet har turbøkene solgt 20.000 eksemplarer. Han kunne godt ha fått Friluftslivets ildsjelpris for innsatsen, men vi har forsonet oss med andreplassen i den landsomfattende kåringa. Konkurransemannen ble slått på målstreken.

Elektronikk er Tronds spesialfelt innen ingeniørkunsten, men det slår oss at han må være både ingeniør og handverker innen de fleste fag. Og han er nesten irriterende dyktig i alt fra prosjektledelse til fotografering – fra fangstliv til kokkelering.

Med slike kvalifikasjoner ligger det snublende nær å bli egenrådig, men 50-åringen tåler å bli motsagt. Å lede ei forening med 2.000 medlemmer er intet sololøp, og Trond sørger for at tillitsvalgte får både armslag og påskjønnelse.

Han tar vare på sine venner, jubilanten. Veien er målet, javisst, men livet er mer enn en evig 1500-meter på hjul etter løpets hare. Livet er for eksempel fellesskapet på turen, på turlagshytta, i musikken på tilsynskvarteret, i vår felles melankoli, i den drøye Trond-vitsen som henter oss tilbake til virkeligheta igjen.

Kjære Trond, på 50-årsdagen har du lov å stoppe litt opp og være stolt over dine store bidrag til det enkle friluftslivet i Vesterålen og i landet. Vi i Vesterålen Turlag gratulerer, og ser fram til å feire deg når støvet har lagt seg.