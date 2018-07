Martin Berg prøvespiller for Bundesliga-lag

Sortland

Mainz spiller i Bundesliga, men pappaen til Martin, Arne Olav Berg, sier at Berg, om det skulle bli aktuelt med kontrakt, aspirerer til U23-laget til den tyske klubben. Klubben rykket opp til Bundesliga første gang i 2004, men måtte snart ned igjen. I 2009 rykket klubben opp på nytt, og fikk da Jørn Andersen, senere landslagstrener for Nord-Korea, som trener. Han fikk sparken før sesongen begynte. I fjorårets sesong avsluttet Mainz som nummer 14 av 18.

Talentfull

Martin Berg regnes som en svært talentfull fotballspiller. Han viste gode evner på fotballbanen i tidlig alder. Han spilte på 99-laget til Sortland i aldersbestemte klasser, som ble trent av Gudmund Eilertsen og Arne Olav Berg, og som oppnådde mange sterke resultater i turneringer og cuper i flere sesonger på rad. Berg og Eilertsen trente 99-årsklassen på Sortland fra spillerne var 6 til de var 14 år, og mange av de unge spillerne som gjør seg bemerket i tredje og fjerdedivisjon har sin «grunnutdanning» i fotball fra Eilertsen og Berg.

Martin Berg flyttet til Tromsø for å gå på Toppidrettsgymnaset etter endt ungdomsskole. Han har spilt 31 kamper for TILs b-lag, 30 for c-laget samt en rekke kamper for TIL i aldersbestemte klasser. G-19-laget.

– Han spilte G19-fotball for TIL så sent som i juni, beretter Arne Olav Berg til VOL.

Martin Berg er defensiv midtbanespiller, og han regner selv pasningene som sin sterkeste side på fotballbanen.

Agentbyrå

Martin Berg har vært på prøvespilling for Bærum i det siste, og har et kontraktsforslag fra Mjølner, opplyser Arne Olav Berg, men konsentrer seg nå om Mainz05. Han er også ønsket i Bærum.

– Henvendelsen fra Mainz kommer fra et tysk agentbyrå og deres kontaktperson for Norden og Baltikum

I første omgang skal Berg være en uke i Tyskland.

Martin Berg sier til VOL at han drømmer om å bli fotballproff. Han var ferdig med videregående skole, Norsk Toppidrettsgymnas i vår.

– Mitt beste scenario er at Mainz vil ha meg, sier Berg.

Han skal trene to dager med en personlig trener, og deretter prøve seg for ett av lagene. Den talentfulle sortlendingen understreker at han nok ikke er aktuell for Mainz`øverste nivå, men nok aspirerer til en plass på ett av klubbens aldersbestemte lag.

– Jeg er «fit for fight» og skal gjøre mitt beste, sier han til VOL.

Hvis han ikke får plass i en større klubb i utlandet, vil han søke plass hos en annen norsk klubb. TIL har ikke signalisert videre interesse.