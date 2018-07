Vant åpningskampen

Sortland

Scoringer av Adrian Helland, Vegard Heggland og Johan Augland sikret Sortland en fullt fortjent seier etter en målløs 1.omgang. Sortland hadde fem baller i treverket, og burde med normal uttelling vunnet adskillig mer.

– Det var kanskje litt høye skuldre, men som helhet leverer vi en god kamp, understeker trener Roger Andreassen.

Har forventninger

Sortland spilte ikke på Ekeberg søndag. Her slipper laget først til på tirsdag. Mandag venter Herd fra Ålesund på Abilsø. Tirsdag står Eid fra Nordfjord på programmet.

– Vi har store forventinger til å få spille på Ekeberg, sier guttene som leder serien i Vesteraalen.

Vil hevde seg

I serien hjemme har Sortland to lag med spillere på 13 og 14 år. Det er stort sett bare de eldste som er med til Oslo.

– Vi har to 13-åringer, og to overårige på 15 med oss her under Norway Cup, sier trener Roger Andreassen. Han understreker at laget håper å kunne hevde seg selv i verdens største fotballturnering.

– Vårt hovedmål er å komme til A-sluttspillet. Gjør vi det er det uansett en brukbar sportslig prestasjon, sier guttene.