– Dette er svært uvanlig

Sortland

– Jeg har ikke opplevd at sauer trekker til vannet for å kjøle seg ned. I disse tilfellene går sauen ut i vannet for å spise siv, mener sauebonde John Arne Nyland.

Han tror altså ikke at sauen trekker til vannet for å kjøle seg ned, og mener at de heller trekker mot skyggen om dagen, så beiter de om natten når sola ikke står på som verst.

Aldri hørt om sauer i vann

Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura, har heller aldri hørt om eller sett sau som går i vannet for å kjøle seg ned.

– Hvorfor det ikke er vanlig at sau er mye i vann er jeg ganske usikker på. Men vil tro det har noe med at de ikke føler seg trygge. De har korte ben og er ikke så veldig tung, så det kan hende de er redde for å bli tatt av strøm eller andre farer. Jeg vet at de rømmer til vannet hvis det er rovdyr som jager dem, forklarer han.

– Man ser det mest hos storfe at de går ut i vannet for å kjøle seg ned, men det kan ha med at de er større og har lengere ben enn sauen og rett og slett er mer trygg, legger Avdem til.

Kan forstå det

Zoolog ved Naturhistorisk museum, Petter Bøckman, blir overrasket når han hører om sauen som hoppet i vannet på Holand.

– Den holdt nok på å dø av varme. De har jo vært veldig høye temperaturer i det siste og man forstår jo at sauen, med den tykke ullgenseren, har det hett. Selv tror jeg at flere sauer kommer til å dø av heteslag på beita i år. Men det er likevel svært uvanlig at sauer bader. Den tykke pelsen gjør det veldig vanskelig for dem å komme seg opp igjen av vannet, noe som gjør at mange sauer drukner hvert år på utmarksbeite, sier han.

Ifølge den profilerte zoologen, bader sauer kun når de absolutt må.

– Det er når de blir jaget av rovdyr, eller fordi de holder på å dø av varme, slår Petter Bøckman fast.