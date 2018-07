Sortland

Ifølge Johannessen selv er det lite nytt å melde om Peppes-etableringa på Sortland.

Etablerer pizza- og restaurantkonsept i forbindelse med lekeland på Skibsgården Geir Abel Ellingsen i Ellingsen Invest AS har etablert tre nye selskaper som på sikt skal inn i Skibsgården.

– Det er ikke noe nytt å melde. Vi konsentrerer oss om åpning av Burger King med Geir Abel Ellingsen, sier han.

Burger King har planlagt åpning i oktober. Johannessen har tidligere sagt at det blir toppmoderne lokaler, med flere selvbetjente kasser, og at målet er et koselig preg.

Johannesen bekrefter likevel at de fremdeles ønsker å få Peppes pizza inn i lokalene:

– Etableringslysten er der, men ting er ikke avklart. Blant annet må lokalet tilpasses. Derfor er det ikke noe konkret å si om Peppes ennå, sier han.