Mana startet i butikk på Sortland, nå tjener hun millioner

Sortland

– Jeg drives av engasjement og lyst. Jeg er tett på alt som skjer i butikken, på godt og vondt, sier Mona Abelsen til Finansavisen, som har hatt en stor omtale av henne.

Hun tok seg jobb som ekstrahjelp hjemme på Sortland på 1980-tallet, og fortsette med å gjøre det i Tromsø. I 1997 bestemte hun seg for å starte sin egen klesbutikk i Tromsø.

Det ble et veldig lykkelig valg, men enkelt var det ikke. Hver gang hun så seg ut et forretningslokale, måtte hun se seg slått av mer kjente lokale navn. Da den kjente klesbutikken Brødrene Johannessen bestemte seg for å flytte, fikk Abelsen muligheten til å leie. Hun etablerte M.A.S (Mona Abelsen Store), som åpnet første uke i desember i 1997.

Abelsen selger dameklær, og hvert eneste år har hun hatt overskudd, store overskudd på tre-åtte millioner kroner i året.

En gjennomgang som VOL har gjort av regnskapene til M.A.S viser Abelsen til sammen har skapt så store verdier at det er satt av over 30 millioner kroner i utbytte til eierne siden 1998.

Hun eier riktignok «bare» 50 prosent av M.A.S gjennom PAMO Invest. Den andre halvdelen eies av Pål Einar Eilertsen.

M.A.S har en balanse på 25 millioner kroner. Egenkapitalen utgjør 17 millioner kroner, og kontantbeholdningen var alene på 11 millioner kroner ved nyttår.

Abelsen sier følgende om hvorfor butikken hennes går godt:

– Jeg fikk tidlig inn merker som ingen andre i Nord-Norge hadde, som Armani og Dolce Gabbana. Det er ikke bestandig lønnsomt, men det er et trekkplaster og viser at butikken har en unik sammensetning. Jeg har hatt nese for å finne merker som selger godt, forteller butikkeieren til Finansavisen.