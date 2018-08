– Det går mot nei til oljeleting utenfor Vesterålen i Ap

Sortland

I vinter har ti fylkeslag i Ap sagt nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Denne uken kom også Bodø ut med et klart nei.

– Den utviklingen du beskriver peker i én retning, så må de i partiet som har et annet syn, møte det i debatten. Partiets politikk utformes gjennom debatt, vedtak i partilag og fylkeslag og ender opp med vedtak på landsmøtet, sier Støre til Aftenposten.

Han synes det er bra at temaet debatteres, men understreker at han fortsatt står på formuleringene i partigrammet, som sier delvis vern og at deler skal konsekvensutredes.

– Vedtaket i Bodø Ap om vern er viktig, fordi det kommer fra landsdelen selv.

Støre peker på viktigheten av en helhetlig forvaltningsplan.

– Og dersom det skal være oljeaktivitet i disse områdene, må miljøkravene være strenge, sier han.

AUF-leder Mani Hussaini sa i sin tale under sommerleiren på Utøya onsdag at de sier klart nei til oljeaktivitet i disse områdene. AUF vil reise spørsmålet om vern på landsmøtet til våren.

Ved forrige stortingsvalg gikk Ap til valg på at det sørligste området, som ligger sør for Lofotodden, skulle åpnes for oljeleting.