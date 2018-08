Ny eksportrekord av fisk i juli

Sortland

Hittil i år har Norge eksportert 1,6 millioner tonn sjømat til en verdi av 55,2 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med 11 prosent eller 160.000 tonn, og verdien har økt med 4 prosent eller 2,2 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Sjømateksporten svinger med sesongene og normalt er juli den svakeste eksportmåneden.

Størst variasjon er det for fiskeri. For fiskeriet var juli 2018 den nest høyeste julimåneden noen sinne, med en eksportverdi 1,5 milliarder. Dette er fem prosent høyere enn i fjor, og ni prosent lavere enn i juli rekorden 2015. For havbruk var eksporten på til sammen 5,5 milliarder kroner, noe som er rekord for juli måned. 78 prosent av den totale sjømateksporten i juli kom fra havbruk.

Det melder Norsk Sjømatråd.