Sortland

Fredag formiddag rykket brannvesenet i Sortland ut til det som var melding om et mulig branntiløp ved det elektriske anlegget ved Holand skole, på Kleiva. Det viste seg etter hvert at det var en av skolens mange lysbrytere som hadde kortsluttet. To personar befant seg i bygget da alarmen gikk, som begge var tilknyttet SFO, og disse ble evakuert. Brannvesenet sjekker ut anlegget.

