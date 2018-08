Petter (18) kler av seg sammen med 320 andre for nakenkunst

Sortland

Det er Spencer Tunick skal lage nok et kunstprosjekt, og en av deltagerne er leder for ungdommens fylkesråd i Nordland, Petter Hov Jacobsen.

Den amerikanske kunstneren Spencer Tunick har samlet sammen over 320 mennesker fra over 20 forskjellige land.

Første nord for polarsirkelen

Naken-prosjektet har fått navnet Bodø Bodyscape, og er kunstneren sitt første prosjekt nord for polarsirkelen, og det første i Norge. 11–12 august vil kunstneren ta med seg de 320 modellene til fem lokasjoner i Bodø-området, ifølge NRK Nordland .

Spencer Tunick ble født i Orange County i New York, USA. Han er kjent for sine fotografier av mange nakne mennesker i kunstneriske formasjoner. Nakenheten blir abstrakt på grunn av det store antallet mennesker plassert tett sammen.

Tunick har tatt bildene sine i flere kjente byer over hele verden. Blant annet i Wien, Newcastle, São Paulo, London og Buenos Aires.

Petter Hov Jacobsen fra Sortland er leder av ungdommens fylkesråd i Nordland.

Han sier til NRK Nordland at han ble utfordret av ungdommens fylkesråd, og valgte å ta utfordringen på strak arm.

– Da resten av rådet gav meg utfordringa så måtte jeg bare ta den. Vi diskuterte litt frem og tilbake i rådet, i saksbehandlinga kom det fram argumenter både for og i mot. Vi kom fram til at dette var noe vi trodde på, både promotering for fylket sin del og fokus på kropp de verdiene som kommer fram, sier Jacobsen.

– Er veldig spent

– Det blir sikkert litt av en opplevelse å delta. Jeg kommer sikkert til å huske det, enten på godt eller ondt, humrer han og tilføyer at det blir spennende.

– Jeg liker selv å tro at vi deltar på bakgrunn av at dette er noe vi tror på. Mens andre kan haa andre prinsipielle grunner for å deltar, og for meg blir det interessant å høre hva slags motivasjon de har for å delta, de som er med fra alle de andre landene, sier han.

– Hvordan blir det å være naken tror du?

– Det blir nok litt rart. Det er egentlig veldig vanskelig å ha noen forventninger til det, fordi det hele er ganske surrealistisk. Jeg kan røpe at jeg er veldig spent, sier Petter Hov Jacobsen.