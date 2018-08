Reno-Vest Åpner biloppsamlingsplass

Sortland

Reno-Vest åpner nå et nytt og moderne anlegg for mottak av bilvrak, mopeder, motorsykler, snøscootere, bobiler og campingvogner det er betalt veiavgift for, står det å lese i en presseemelding.



Nytt i 2018 er at det betales vrakpant for bobiler, campingvogner, combicamp, motorsykler og mopeder.

– Vi tar av alle hjul og reservehjul, tapper ut spylervæske, væske fra aircondition, bremsevæske og kjølevæske. Vi tar også hånd om bilbatteriet, katalysatoren, olje, oljefilter og bensin/diesel før bilen blir presset sammen og sendt til gjenvinning, forteller Eilif, som er ansvarlig for bilsanering hos Reno-Vest i pressemeldingen.



Når kunde kommer med den gamle campingvognen til vraking, må det framvises chassisnummer og registreringsnummer på vogna for at vi skulle kunne vrake den.



– Et gammelt bilvrak som ikke kan identifiseres kan vi ta imot gratis. Kunden må uansett legitimere seg og underskrive på hva han har levert til oss. Campingvogner og biler som leveres til vraking kan ikke inneholde søppel.

Reno Vest understreker også at dersom du velger å slepe bilen til regionmottaket, må du ha prøveskilt på bilen. Dette for at vrakbilen skal være forsikret mot eventuelle uhell. Har du derimot bilen på henger trenger du ikke å ha prøveskilt, står det å lese i pressemeldingen.