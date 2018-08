– Det er ikke en vanskelig jobb, men det er vanskelig å forstå vesterålsdialekt

Sortland

– Det er 44 deltakere på sommerskolen. Vi har program som varer i to uker. De to første dagene var det kurs i norsk arbeidsliv med undervisning i arbeidsmiljøloven, kultur på arbeidsplass og HMS. De siste to dagene blir det brannvernkurs og bedriftsbesøk før vi avslutter med hyggelig samvær og grilling, sier Julia Holm, som er daglig leder ved Sortland Arbeidssenter.

Hun forteller videre at de brukte noen timer på å finne bedrifter som sa at det kunne gi arbeidspraksis til deltakerne, blant annet på grunn av at det er ferietid.

– Men vi er imponerte over hvor mange bedrifter på Sortland som er positive til å inkludere folk i arbeidslivet, sier Holm.

– Mange har arbeidserfaring

– Hvordan fordelte dere deltakere på arbeidsplasser?

– Vi så på hva de hadde jobbet med tidligere i hjemlandet sitt, og hvilken erfaring de har. Det er mange som har arbeidserfaring, universitetsutdanning og veldig god kunnskap. Derfor ble det ikke vanskelig å finne arbeidspraksis til dem, sier lederen, før hun legger til:

– Ca. 30 personer har fått arbeidspraksis i mange forskjellige bedrifter på Sortland, som for eksempel i VOL, offentlig tannlege, advokatfirma, varetaxi, dagligvare, klesbutikk, møbelbutikk og landbruk. I tillegg jobber 15 deltakere i produksjonsavdelingen på Arbeidssenteret.

Viktig med innsikt

– Hva er målet med sommerskolen ?

– Det er noen punkter som er særlig viktige, uansett hvilken jobb man får. Det viktigste er at deltakerne får innsikt i arbeidsmiljø og arbeidsliv i Norge. I tillegg blir man kjent med nordmenn og lærer å tørre å prate norsk på jobb med folk som prater mange forskjellige dialekter, og som ikke bare snakker bokmål. Dessuten blir deltakerne kjent med norsk kultur, sier hun.

Ifølge Holm er det også viktig å være aktiv og ha en positiv innstilling for å kunne lære og integrere seg godt i samfunnet.

– Hjelper å bli kjent med folk

En av de som fikk praksis i regi av Arbeidssenteret, er 31-åringen Abdulazem Abbas fra Sudan. Han kom til Norge i 2016. Før det studerte han elektronikk tre år på universitet i sitt hjemland. Abdulazem, som har praksis som elektriker hos El-team, synes at det er nyttig å få jobberfaring, fordi han mener det gjør det enklere å bli kjent med folk, og lettere å skaffe jobb.

Forskjellen mellom Sudan og Norge, ifølge Abdulazem, er at i Norge kan man få praksis mens man studerer.

– I tillegg er det viktig å være punktlig slik at man kommer tidsnok på jobb, sier han.

Jobbet som kokk

På kjøkkenet på Bunnpris, står Anas Hawash, 31 år, fra Palestina. Han kom fra Syria for tre år siden og har tidligere jobbet som kokk. Anas mener at de er stor forskjell på å sitte på skolen hele dagen, sammenlignet med å få praksis og snakke norsk hele tida med folk som snakker dialekt og som prater fort. Han er glad i jobben sin på Bunnpris og får hjelp fra kollegene og sjefen, og sier at de er veldig snille. En gang i fremtiden vil Anas gjerne åpne gatekjøkken på Sortland.

Språk er nøkkel

Etter fire måneder på voksenopplæring, fikk 43 år gamle Anwar arbeidspraksis som maler. Han synes at språket er den viktigste nøkkelen for å kunne forstå samfunnet godt og å kunne kommunisere med andre. Anwar kom fra Syria sammen med familien for ett år siden, og hadde som mål å jobbe hardt for å lære norsk raskt og skaffe seg jobb.

Takknemlige for mulighet

På Arbeidssenteret sitter mange kvinner samlet. De jobber med håndarbeid. Kvinner har mange forskjellige bakgrunner. Racha Mohammad, som er byggingeniør, kommer fra Sudan. Ekhlass Taha studerte Space ingeenering. Fatima Kayyal fra Syria, har også økonomiutdanning. I tillegg er der mange flere fra både Somalia, Eritrea og Afganistan. De har mange forskjellige mål, men alle er enige om at det er veldig viktig å lære seg språket raskt for å kunne studere videre, og/eller å finne en jobb som passer deres interesse. Alle er takknemlige for at de fikk sjansen til å lære noe nytt og bli mer kjent med det norske arbeidsmiljøet.

– Ikke vanskelig jobb

Mohammad Al Shaikh er 25 år gammel og kom fra Syria for tre år siden. Han studerte jus i to år på universitetet. Her på Sortland fikk han praksis på klesbutikken Dressmann.

– Det er ikke en vanskelig jobb, men det er vanskelig å forstå vesterålsdialekt, sier han.

Før han kom til Dressmann, jobbet han i en fiskebedrift på Myre i et halvt år. Mohammads plan er å studere videre. Han ønsker å skaffe seg en jobb mens han studerer, selv om språkkunskapene foreløpig ikke er så gode som han skulle ønske.

25-åringen skryter av de norske arbeidslovene, som han mener gir ansatte trygghet og støtte for å lykkes.