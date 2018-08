Sortland

Tirsdag formiddag kom det melding om at et søppelbål hadde kommet ut av kontroll i Sigerfjord i Sortland. Brannvesenet og politiet rykket ut til hendelsen. Men, det viste seg at det bare var en søppelpose som hadde tatt fyr. Nødetatene pakker derfor raskt sammen og dro fra stedet.