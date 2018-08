Søker etter lokale artister til FamilieFæsterålen

Sortland

– 25 august braker det løs igjen, og i år som i fjor blir den populære familiefesten FamilieFæsterålen arrangert lørdags formiddag. Artistene er så og si klare, men det mangler noen - er det deg?, heter det i en pressemelding.

Fæsterålen er ute etter lokale artister som har lyst å opptre på årets FamilieFæsterålen.

– Vi har allerede kjente artister som Daniel Owen, Dagny, Ravi og Vidar Villa på scenen, men vi ønsker oss også noen lokale innslag, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen, i en pressemelding.

Rundt 6000 publikummere var innom Fæsterålen i fjor, og 1500 på FamilieFæsterålen. Nå leter de altså etter lokale artister som har lyst å gi alt på scenen med et innslag på 6-10 minutter. Det er ikke bare band og musikere som kan melde seg, andre typer entertainere kan også få muligheten.

– Det er ikke så ofte man får mulighet til å opptre for et så stort, og ikke minst bra publikum, sier Festivalsjefen, så her er det bare å slå til, sier han, og legger til at de som ønsker å opptre må ta kontakt snarest.