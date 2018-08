– Men ikke verre tilstander enn i fjor, hevder politiet

Sortland

Likevel mener politiet ikke at det er grunnlag for å hevde at det er «verre tilstander» på veiene i år enn i fjor.

– Vår økning i antall kontrolltimer knyttet til fart tilskrives i stor grad økningen i antall fartsovertredelser. Det er fortsatt slik at de aller fleste ferdes i trafikken med en adferd det står respekt av, sier Geir Harald Marthinsen, distriktsleder for UP i Nord-Norge.

Han minner om at hans folk har prioritert fartskontroller i større grad enn i tidligere år.

I de to sommermånedene har hans folk for øvrig «nappet lappen», det vil si beslaglagt førerkortet, 262 ganger. I fjor skjedde dette 223 ganger. Politiet har notert 73 tilfeller av ruskjøring, som er opp fra 223 målt mot samme tid i fjor.

Innledningsvis minner jeg om at Utrykningspolitiet i 2018 har prioritert fartskontroller i større grad enn tidligere. Dette vises også i form av resultatene for sommeren 2018 sammenlignet med 2017. Det betyr at antallet beslaglagte førerkort er opp 17,5 prosent og antallet rusførere er opp 23,7 prosent.

Selv om UP ikke mener det er grunnlag for å si at det har blitt «verre enn før», konstateres det at noen er altfor harde på gasspedalen.

– Det er for mange som kjører for fort. Vi har avslørt flere i dobbel hastighet av det tillatte - og vel så det - innenfor alle fartsgrensene, sier Marthinsen.